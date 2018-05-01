Пашинян призвал заблокировать аэропорты и все дороги в Армении 

Глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал заблокировать работу аэропортов, перекрыть все дороги в Армении и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку в стране. С такими радикальными предложениями политик обратился к своим сторонникам после того, как депутаты парламента не поддержали кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны.
"Завтра во всей Армении объявляется тотальная рабочая забастовка. Завтра с 8:15 блокируются все улицы Армении, метро, аэропорты, все, что возможно блокировать. Я как кандидат в премьер-министры обращаюсь ко всем госслужащим — объявляем забастовку", — объявил Пашинян, слова которого приводит агентство Sputnik Армения.
Пашинян, выступая в Ереване на митинге на площади Республики, заявил, что в акцию гражданского неповиновения должны быть вовлечены все жители Армении.
Напомним, во вторник на специальном заседании Национального собрания Армении 55 из 102 присутствующих в зале депутатов проголосовали против кандидатуры Пашиняна. За него отдали свои голоса только 45 народных избранников от фракций «Елк», блока «Царукян» и партии «Дашнакцутюн». После длительного совещания решение голосовать против лидера уличных протестов приняла Республиканская партия Армении.