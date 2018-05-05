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Пашинян призвал своих сторонников к бдительности
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Пашинян призвал своих сторонников к бдительности 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, кандидат на пост премьер-министра Армении, заявил об угрозе «контрреволюции» и призвал сторонников к бдительности, передает РИА «Новости».
"Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду… У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Не исключаю сценариев вовлечения оппозиционных сил в контрреволюционные процессы. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия", — заявил Пашинян.
Ранее Никол Пашинян заявил, что провел встречи с послами США, России и ЕС и обсудил с ними внутриполитический кризис в стране.
Он добавил, что продолжает встречаться с дипломатами иностранных государств.
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