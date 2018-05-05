Пашинян призвал своих сторонников к бдительности

"Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду… У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Не исключаю сценариев вовлечения оппозиционных сил в контрреволюционные процессы. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия", — заявил Пашинян.

России и Ранее Никол Пашинян заявил, что провел встречи с послами США ЕС и обсудил с ними внутриполитический кризис в стране.

Он добавил, что продолжает встречаться с дипломатами иностранных государств.