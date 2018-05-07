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Пашинян призвал сторонников собраться с утра на площади Республики
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Пашинян призвал сторонников собраться с утра на площади Республики 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Лидер оппозиции Армении, кандидат в премьеры Никол Пашинян призвал в понедельник своих сторонников собраться 8 мая утром на площади Республики, в день выборов главы правительства.
"Завтра в 11.00 (10.00 мск) призываю всех собраться на площади Республики. Завтра не будет забастовок… Мы вместе соберемся и отпразднуем эпохальную победу народа", — заявил Пашинян на митинге в Ереване.
Восьмого мая парламент Армении вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями «Елк» (Исход), «Блока Царукян» и «Дашнакцутюна». Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. Для избрания Пашиняну нужны голоса как минимум шести депутатов от РПА. Правящая партия уже обещала обеспечить избрание премьера.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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