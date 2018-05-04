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Пашинян призвал сторонников к бдительности из-за риска «контрреволюции»
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Пашинян призвал сторонников к бдительности из-за риска «контрреволюции» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: dp.ru
ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, кандидат на пост премьер-министра Армении, заявил об угрозе «контрреволюции» и призывает сторонников к бдительности.
"Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду… У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Не исключаю сценариев вовлечения оппозиционных сил в контрреволюционные процессы. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия", — заявил Пашинян в видеообращении, размещенном в Facebook.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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