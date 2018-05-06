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Пашинян намерен лично встретить поддержавшего протесты солиста SOAD
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Пашинян намерен лично встретить поддержавшего протесты солиста SOAD 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян сообщил, что лично встретит прибывающего в понедельник в Ереван солиста известной американской рок-группы System of a Down Сержа Танкяна, поддержавшего акции протеста в Армении.
Накануне Пашинян сообщил, что Танкян прибудет в Ереван вечером 7 мая, и призвал своих сторонников подготовиться к встрече.
"Я встречу Сержа Танкяна в аэропорту и мы вместе направимся на площадь Республики. Примерно в 21.00 (20.00 мск) мы будем на площади и выступим с краткой речью", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook. Он добавил, что там же будет дана информация о планах на 8 мая — день выборов премьер-министра. Единственным кандидатом на пост главы правительства является Пашинян.
Ранее Танкян назвал торжеством справедливости отставку премьер-министра Армении под давлением акций гражданского неповиновения.
В своем видеообращении музыкант посоветовал протестующим держаться подальше от терминологии «цветной революции», так как она ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом. Он также призвал конкретизировать требования участников акции протеста, в частности представить пакет реформ для искоренения несправедливостей, коррупции и загрязнения окружающей среды, а также продолжить мирное сопротивление, избегая ловушек провокаторов.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
При этом у оппозиции 1 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
Пашинян заявил, что Россия останется стратегическим союзником Армении‍ Минск согласовал с Москвой прогнозные балансы поставок продуктов Казахстан ратифицировал изменения в соглашение с США о транзите грузов
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