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Оппозиция на площади Республики ждет избрания Пашиняна премьером Армении
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Оппозиция на площади Республики ждет избрания Пашиняна премьером Армении 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
На площади Республики в центре Еревана перед началом избрания нового премьера, которое пройдет в Национальном собрании, собрались несколько десятков сторонников лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, передает РИА Новости.
В понедельник Пашинян призвал сторонников собраться в день выборов главы правительства. После заседания парламента, на котором Пашинян может быть избран новым премьером, он должен отправиться на площадь к своим сторонникам.
По состоянию на 10:00 (9:00 по Москве), на площади уже собрались десятки сторонников оппозиционера. Многие из них с национальными флагами Армении. На сцене, установленной на площади, репетируют музыканты. Большинство собравшихся — молодежь.
Около площади припарковано большое количество машин, на которых закреплены флаги Армении. Проезжая мимо площади Республики, водители сигналят. В целом движение на прилегающих улицах осуществляется без сбоев. Возле площади дежурят пожарные.
Во вторник Национальное собрание Армении снова предпримет попытку избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост — лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и парламентской фракции «Елк» (Исход) Пашинян.
Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо «Елка» еще две политические силы — «Блок Царукяна» и «Дашнакцутюн». В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.
Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В этот раз правящая Республиканская партия Армении пообещала обеспечить необходимые голоса, гарантируя избрание премьера.
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