Оппозиционеры блокировали дороги на акции гражданского неповиновения в Ереване

Сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна вышли на акцию гражданского неповиновения в Ереване в среду утром. Протестующие перекрыли основные улицы и дорогу к аэропорту Звартноц. Также корреспондент Sputnik Армения сообщил о блокировании демонстрантами нескольких министерств.

К тотальной акции неповиновения своих сторонников Никол Пашинян призвал после заседания Национального собрания Армении, на котором он не смог набрать необходимое количество голосов на выборах премьер-министра (45 голосов «за» при необходимых 53). По сообщениям местных СМИ аналогичные акции прошли и в других городах страны.