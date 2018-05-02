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Оппозиционеры блокировали дороги на акции гражданского неповиновения в Ереване
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Оппозиционеры блокировали дороги на акции гражданского неповиновения в Ереване 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна вышли на акцию гражданского неповиновения в Ереване в среду утром. Протестующие перекрыли основные улицы и дорогу к аэропорту Звартноц. Также корреспондент Sputnik Армения сообщил о блокировании демонстрантами нескольких министерств.
К тотальной акции неповиновения своих сторонников Никол Пашинян призвал после заседания Национального собрания Армении, на котором он не смог набрать необходимое количество голосов на выборах премьер-министра (45 голосов «за» при необходимых 53). По сообщениям местных СМИ аналогичные акции прошли и в других городах страны.
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