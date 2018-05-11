Более 85% жителей Армении считают, что «бархатная революция» не была навязана извне 

ЕРЕВАН, 11 мая. /ТАСС/. Более 85% жителей Армении считают «бархатную революцию», в результате которой премьер-министр республики Серж Саргсян ушел в отставку, а его пост занял лидер оппозиции Никол Пашинян, исключительно армянской инициативой. Такие данные опубликовало в пятницу представительство социологической службы Gallup International в Армении.
Согласно опросу организации, только 2,1% респондентов считают, что революция была инициирована Соединенными Штатами, 1,2% отводят эту роль России, 1,1% — Евросоюзу. 9,6% опрошенных затруднились ответить.
На вопрос, удастся ли новому премьер-министру Николу Пашиняну в течение следующих шести месяцев решить основные проблемы, стоящие перед Арменией, положительный ответ дали 41,5% участников опроса, 36,2% заявили более категорично — «однозначно удастся». 9,9% ответили «нет», а 7,4% затруднились ответить.
Опрос проводился с 4 по 9 мая по телефону, в нем приняли участие 809 граждан Армении из 10 регионов страны.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.