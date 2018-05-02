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Первый регулярный рейс в Минск отправился из Новосибирска
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Первый регулярный рейс в Минск отправился из Новосибирска 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Авиакомпания S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту "Новосибирск — Минск — Новосибирск". Первый рейс отправился 2 мая в 11.10 по местному времени из международного аэропорта Толмачево.
На данный момент новосибирский аэропорт — единственный за Уралом, обслуживающий прямые рейсы в столицу Республики Беларусь. В свою очередь S7 Airlines впервые осуществляет прямые рейсы из Новосибирска в Минск. Летом 2012 года «Белавиа» запускала регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Минск, но отменила их в январе 2014-го.
Как сообщили в пресс-службе Толмачево, рейсы будут выполняться по средам на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров и оснащенных салонами экономического и бизнес-класса.
— Города СНГ традиционно востребованы среди пассажиров для личных поездок, а в последнее время набирают популярность и в качестве туристических направлений, — отметил генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич. — С мая этого года путешественники из Сибирского региона и с Дальнего Востока смогут отправиться прямыми рейсами из Новосибирска в Минск с удобными стыковками в аэропорту Толмачево, а пассажиры из Минска — через Новосибирск продолжат свое путешествие по городам России и Юго-Восточной Азии.
О возобновлении прямого рейса между Минском и Новосибирском шла речь на переговорах руководства Новосибирской области с белорусской делегацией, которые состоялись в рамках Дней Беларуси в Сибири. Мероприятие прошло в Новосибирске в начале октября прошлого года.
Как сообщил генеральный директор Национального аэропорта «Минск» Дмитрий Меликян, запуск прямого рейса стал возможен благодаря совместной работе Национального аэропорта, авиакомпаний «Белавиа» и S7.
В честь начала выполнения полетов в Минск в новосибирском аэропорту выступил ансамбль белорусской песни «Завируха» Новосибирского центра белорусской культуры. Пассажиры нового рейса смогли отведать традиционный праздничный торт, а самый маленький пассажир — 2,5-летний Роман — получил сувенир.
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