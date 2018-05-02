Пашинян призвал своих сторонников блокировать все дороги Армении‍

МОСКВА , 2 мая — РИА Новости . Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян , после того как стало известно, что большинство депутатов Национального собрания не проголосовало за избрание его на должность премьер-министра, призвал госслужащих к всеобщей забастовке, а своих сторонников — к тотальной акции гражданского неповиновения, включающей перекрытие улиц и дорог.

В частности, он заявил о необходимости перекрыть улицы и пути к аэропорту.

"Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", — сказал лидер оппозиции.

"С 8.15 (7.15 мск) мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", — подчеркнул оппозиционер.

По его словам, требования протестующих остаются прежними — избрание премьером «кандидата от народа».

Сторонники Пашиняна выразили готовность митинговать в Ереване «до победы».

Голосование в парламенте

Во вторник парламент Армении не избрал Никола Пашиняна новым премьер-министром. Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании. За оппозиционера проголосовали 45 депутатов, тогда как для избрания необходимы голоса 53.

В пользу кандидата от объединения «Елк» ("Исход") выступили две другие фракции парламента — блок «Царукян» и «Дашнакцутюн». Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, и для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении — всего ей принадлежит 58 мест. Однако она выступила против кандидатуры оппозиционера.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян до этого заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

Пашинян пообещал сформировать в стране правительство национального согласия и не проводить кадровых чисток.

"Я обещаю приступить на основе широких консультаций к формированию временного правительства национального согласия и не допустить кадровых чисток", — отметил кандидат.

Говоря о голосовании, оппозиционер заявил, что проблема не в том, изберут или не изберут его премьером. «Проблема в том, хотите ли вы победы народа или нет. Вы сами знаете, что не сможете остановить эту победу», — сказал Пашинян.

Вторая попытка

Пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян сообщил, что кандидатура лидера оппозиции будет вновь выдвинута на пост премьера Армении.

"Мы обязательно выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически", — подчеркнул Авинян.

Согласно конституции, новые выборы главы правительства должны быть проведены через семь дней. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а минимум треть от общего числа депутатов. Если премьера не изберут и во второй раз, то это влечен автоматический роспуск Национального собрания.

ЕС призвал все стороны происходящих в Армении процессов, включая правоохранительные органы и участников протестов, избегать конфронтации.

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и тех, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это имело место в последние дни", — говорится в распространенном во вторник заявлении европейской внешнеполитической службы.

Также ЕС призвал все заинтересованные стороны к участию во «всеобъемлющем диалоге для демократического формирования нового правительства в соответствии с конституцией и в интересах всех армян».

Протесты в Армении

Пашинян, который с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста в Армении, является единственным кандидатом в премьер-министры.

Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля противники власти объявили о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.