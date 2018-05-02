Ещё
Пашинян призвал разблокировать дороги, чтобы люди приехали на митинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян призвал разблокировать дороги, чтобы люди приехали на митинг 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать в 16.00 мск все дороги в стране, чтобы позволить демонстрантам приехать на вечерний митинг.
"Я призываю разблокировать все дороги, чтобы люди смогли прийти на митинг (в 18.00 мск)", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на своей странице Facebook.
Он отметил, что акции протеста в среду были беспрецедентными. «В Армении сегодня не осталось практически ни одной открытой дороги», — сказал он.
С утра среды сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, блокируют по всей республике улицы, автотрассы, железные дороги и мосты. Полиция в действия протестующих не вмешивается.
Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
Пашинян заявил, что Россия останется стратегическим союзником Армении‍ В центре Еревана протестующие собираются на митинг США поддержали усилия Саркисяна по налаживанию диалога в Армении
Комментарии  Ещё 70 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию363
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»47
США начали военную операцию в Сирии321
Грузия определилась с российской политикой69
Над Арменией нависла новая угроза107
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение