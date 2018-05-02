Пашинян призвал разблокировать дороги, чтобы люди приехали на митинг

"Я призываю разблокировать все дороги, чтобы люди смогли прийти на митинг (в 18.00 мск)", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на своей странице Facebook.

Он отметил, что акции протеста в среду были беспрецедентными. «В Армении сегодня не осталось практически ни одной открытой дороги», — сказал он.

С утра среды сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, блокируют по всей республике улицы, автотрассы, железные дороги и мосты. Полиция в действия протестующих не вмешивается.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.