Прямое авиасообщение открывается между Минском и Новосибирском 

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Российская авиакомпания S7 Airlines в среду открывает прямые регулярные рейсы между Минском и Новосибирском. Соответствующая информация размещена на сайте перевозчика.
Самолеты из новосибирского аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в Минск в 12:15, обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00 (время для аэропортов указано местное).
Как сообщает перевозчик, вопрос о запуске регулярного авиарейса Новосибирск — Минск — Новосибирск подняли 13 октября 2016 года во время заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Новосибирской области, его решение стало возможным благодаря совместной работе Национального аэропорта Минск, авиакомпаний «Белавиа» и S7. В авиакомпании «Белавиа» ранее отмечали, что речь идет о совместной с белорусским перевозчиком эксплуатации рейса.
Ожидается, что этот маршрут будет популярен у туристов. «Города стран СНГ традиционно востребованы среди пассажиров S7 Airlines для личных поездок, а в последнее время набирают популярность и в качестве туристических направлений, — отмечает компания. — Путешественники из Сибирского региона и с Дальнего Востока смогут отправиться прямыми рейсами из Новосибирска в Минск, пассажиры из Минска в свою очередь оценят возможность добраться до Новосибирска и продолжить свое путешествие по городам России и Юго-Восточной Азии».
S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») обладает широкой сетью маршрутов внутри России, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). Перевозчик также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Белавиа» запускала регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Минск летом 2012 года и отменила их в январе 2014 года.