Чем занимаются демонстранты, перекрывшие дорогу в ереванский аэропорт

Армения. Демонстранты заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту «Звартноц», сообщает Sputnik

Десятки собравшихся не долго думали, чем же заняться: решили петь и плясать под народную музыку. Многие активисты пришли с армянскими флагами, настроение у них приподнятое.

На видео можно увидеть, как активисты движения «Мой шаг» веселятся под музыку.

Первого мая вечером лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.