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Чем занимаются демонстранты, перекрывшие дорогу в ереванский аэропорт
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Чем занимаются демонстранты, перекрывшие дорогу в ереванский аэропорт 

Sputnik Молдова 26 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
Демонстранты заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту «Звартноц», сообщает Sputnik Армения.
Десятки собравшихся не долго думали, чем же заняться: решили петь и плясать под народную музыку. Многие активисты пришли с армянскими флагами, настроение у них приподнятое.
На видео можно увидеть, как активисты движения «Мой шаг» веселятся под музыку.
Первого мая вечером лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.
Это стало ответом на провал в парламенте голосования по вопросу избрания Пашиняна на пост премьер-министра. Парламентское большинство — Республиканская партия Армении — проголосовало против его кандидатуры.
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