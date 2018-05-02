Движение транспорта в Ереване практически прекращено 

Автомобильное движение в Ереване практически прекращено, нарушена работа метро, сообщает «Интерфакс».
Жители всех районов столицы Армении присоединились к объявленной лидером протестного движения, Николом Пашиняном всеобщей забастовке, и к призывам блокировать автодороги. Сотрудники ереванского аэропорта «Звартноц» также присоединились к акции протеста.
Перекрыты дороги, ведущие в Ереван. Перекрыты входы в здания ряда госучреждений, в частности, Министерства юстиции, Минкультуры и Министерства образования.
Парламент Армении накануне не сумел избрать Никола Пашиняна премьером страны. Его отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.