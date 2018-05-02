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В Совфеде усомнились в легитимности будущего премьера Армении
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В Совфеде усомнились в легитимности будущего премьера Армении 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Предложенный лидером оппозиции Николом Пашиняном силовой вариант решения политического кризиса в Армении поставит под сомнение легитимность избрания премьера, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Нельзя подобным образом приходить к власти, так как потом легитимность такого премьера будет вызвать сомнения», — сказал Джабаров, передает РИА «Новости».
По его словам, такое развитие событий может привести к серьезным последствиям для Армении как внутри страны, так и во внешнеполитической сфере. «У Еревана есть враги, которые не преминут этой ситуацией воспользоваться», — добавил сенатор.
Напомним, участники акций протеста в среду утром вновь вышли на улицы Еревана после того, как парламент Аремении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.
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