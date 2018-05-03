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Парламент Армении поддержал повторное выдвижение Пашиняна на пост премьера
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Парламент Армении поддержал повторное выдвижение Пашиняна на пост премьера 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян набрал достаточное число голосов депутатов парламента для повторного выдвижения его кандидатуры на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на парламентскую пресс-службу.
Для выдвижения в премьеры необходимо собрать 35 депутатских подписей, что составляет треть от общего числа. В настоящий момент Пашиняна поддержал 41 человек — депутаты от фракций «Елк» и «Царукян», а также от АРФ «Дашнакцутюн».
Выборы премьер-министра Армении пройдут 8 мая.
Ранее Пашинян заявил, что депутаты правящей Республиканской партии выступят в поддержку «кандидата от народа» на пост премьер-министра.
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