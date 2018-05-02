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Оппозиция в Армении начала перекрывать дороги
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Оппозиция в Армении начала перекрывать дороги 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жители армянского села Паракар перекрыли автотрассу, ведущую из Еревана в международный аэропорт «Завртноц». Об этом сообщает «Интерфакс».
Прибывшая на место полиция не препятствует действиям активистов.
С раннего утра в столице Армении перекрыты ряд автодорог, а также ряд автотрасс республиканского значения.
Накануне лидер армянской оппозиции Никол Пашинян после неудачи на выборах премьер-министра призвал своих сторонников заблокировать аэропорт, а также прервать автомобильное и железнодорожное сообщение в стране. Таким образом он анонсировал на 2 мая начало «тотальных действий гражданского неповиновения».
1 мая депутаты Национального собрания Армении проголосовали по вопросу выборов нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Пашинян, но он получил только 45 голосов при необходимых для победы 53. Новое голосование должно состояться в течение семи дней с даты первого, в случае повторного провала парламент должен быть распущен.
Выборы проходят на фоне продолжающихся с середины апреля многотысячных акций протеста и отставки предыдущего премьера Сержа Саргсяна.
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