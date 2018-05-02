Оппозиция в Армении начала перекрывать дороги

Жители армянского села Паракар перекрыли автотрассу, ведущую из Еревана в международный аэропорт «Завртноц». Об этом сообщает «Интерфакс».

Прибывшая на место полиция не препятствует действиям активистов.

С раннего утра в столице Армении перекрыты ряд автодорог, а также ряд автотрасс республиканского значения.

Накануне лидер армянской оппозиции Никол Пашинян после неудачи на выборах премьер-министра призвал своих сторонников заблокировать аэропорт, а также прервать автомобильное и железнодорожное сообщение в стране. Таким образом он анонсировал на 2 мая начало «тотальных действий гражданского неповиновения».

1 мая депутаты Национального собрания Армении проголосовали по вопросу выборов нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Пашинян, но он получил только 45 голосов при необходимых для победы 53. Новое голосование должно состояться в течение семи дней с даты первого, в случае повторного провала парламент должен быть распущен.