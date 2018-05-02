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Замминистра территориального управления и развития Армении объявил об отставке
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Замминистра территориального управления и развития Армении объявил об отставке 

ТАСС 30 минут назад
ЕРЕВАН, 2 мая. /ТАСС/. Заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян оставил свой пост из-за сложившейся в стране ситуации. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду.
"Мои дорогие друзья, я не могу оставаться равнодушным в этой ситуации, я покидаю должность заместителя министра. Даже не знаю, кому представить мою отставку. За последние восемь месяцев я пытался сделать нашу страну лучше, но теперь я не могу. Надо разрушить укрепления лжи", — отметил Карапетян.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян.
1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.
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