Ещё
И.о. министра культуры Армении ушел в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И.о. министра культуры Армении ушел в отставку 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. И.о. министра культуры Армении Армен Амирян ушел в отставку, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Рузанна Хачатрян.
"И.о. министра культуры сообщил о своей отставке", — сказала Хачатрян.
В среду у министерства проходили акции протеста, участники которых призывали сотрудников министерства присоединиться к ним.
Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Во вторник национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
Народ Армении не требует изменений во внешней политике, заявил Пашинян Митинг оппозиции в Ереване завершился концертом Протестующие перекрыли центральные улицы и международные дороги в Ереване
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста202
Доллар стремительно растет205
Российский флот испугал НАТО262
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию547
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»154
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение