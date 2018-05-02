И.о. министра культуры Армении ушел в отставку

"И.о. министра культуры сообщил о своей отставке", — сказала Хачатрян.

В среду у министерства проходили акции протеста, участники которых призывали сотрудников министерства присоединиться к ним.

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Во вторник национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.