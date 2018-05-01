Евросоюз призвал все стороны в Армении избегать конфронтации

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера оппозиции Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и те, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это имело место в последние дни", — говорится в сообщении.

ЕС призывает также все заинтересованные стороны к участию во «всеобъемлющем диалоге для демократического формирования нового правительства в соответствии с конституцией и в интересах всех армян».

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Оппозиция 17 апреля объявила о начале «бархатной революции».

Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.