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В Узбекистане ветераны войны будут бесплатно получать продукты питаня и одежду
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В Узбекистане ветераны войны будут бесплатно получать продукты питаня и одежду 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Ташкент, 1 мая /Синьхуа/ — В Узбекистане ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и граждане, работавшие в период блокады Ленинграда, с 1 мая будут бесплатно получать продукты питания и одежду. Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана о дополнительных мерах по социальной защите ветеранов войны 1941-1945 годов, сообщают сегодня местные СМИ.
Ранее президент Узбекистана подписал указ о выделении единовременного денежного вознаграждения в размере 5 млн сумов /примерно 618 долларов/ участникам и инвалидам Второй мировой войны, а также организации бесплатных поездок в страны, где они воевали.
Во Второй мировой войне принимали участие 1,5 млн узбекистанцев, из них погибли свыше 500 тыс. человек. —0—
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