В Узбекистане ветераны войны будут бесплатно получать продукты питаня и одежду

Ташкент, 1 мая / Синьхуа / — В Узбекистане ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и граждане, работавшие в период блокады Ленинграда , с 1 мая будут бесплатно получать продукты питания и одежду. Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана о дополнительных мерах по социальной защите ветеранов войны 1941-1945 годов, сообщают сегодня местные СМИ.

Ранее президент Узбекистана подписал указ о выделении единовременного денежного вознаграждения в размере 5 млн сумов /примерно 618 долларов/ участникам и инвалидам Второй мировой войны, а также организации бесплатных поездок в страны, где они воевали.

Во Второй мировой войне принимали участие 1,5 млн узбекистанцев, из них погибли свыше 500 тыс. человек. —0—