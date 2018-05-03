Глава МИД Узбекистана примет участие в конференции по борьбе с терроризмом

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и радикализму», которая состоится в Душанбе 3-4 мая", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, делегация Узбекистана в рамках пребывания в Таджикистане также проведет ряд двусторонних встреч.