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Глава МИД Узбекистана примет участие в конференции по борьбе с терроризмом
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Глава МИД Узбекистана примет участие в конференции по борьбе с терроризмом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 3 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в конференции высокого уровня по противодействию терроризму в Душанбе 3-4 мая, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.
"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и радикализму», которая состоится в Душанбе 3-4 мая", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, делегация Узбекистана в рамках пребывания в Таджикистане также проведет ряд двусторонних встреч.
Ранее сообщалось, что в работе конференции примут участие представители правительства Таджикистана, высокопоставленные представители ООН, дипкорпуса и партнеров по развитию, организаций гражданского общества, исследовательских и научных учреждений, региональных и международных организаций.
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