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Пашинян призвал госслужащих объявить забастовку
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Пашинян призвал госслужащих объявить забастовку 

РИА Новости 46 минут назад
РИА Новости / Динамика дня. Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване призвал всех госслужащих объявить забастовку
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Пашинян заявил, что Россия останется стратегическим союзником Армении‍ В Азербайджане обеспокоены влиянием событий в Армении на судьбу Карабаха Правящая партия Армении примет решение по выборам премьера во вторник
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