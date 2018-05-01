Армения назначает премьера 

В Ереване проходит специальное заседание парламента, на котором должен быть избран новый премьер-министр. Единственный кандидат — лидер протестного движения Никол Пашинян. Выступая в парламенте, Пашинян предупредил, что срыв голосования вызовет «политическое цунами». Он призвал своих сторонников выходить на улицы, чтобы «победу не украли». Однако оппозиционер исключил сценарий насильственной борьбы за власть. Ранее Пашинян заявлял, что Россия останется стратегическим партнером Армении. Пашинян также говорил о необходимости развитий отношений с США, Евросоюзом и Китаем.