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Армения назначает премьера
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Армения назначает премьера 

Авторадио 1 час назад
В Ереване проходит специальное заседание парламента, на котором должен быть избран новый премьер-министр. Единственный кандидат — лидер протестного движения Никол Пашинян. Выступая в парламенте, Пашинян предупредил, что срыв голосования вызовет «политическое цунами». Он призвал своих сторонников выходить на улицы, чтобы «победу не украли». Однако оппозиционер исключил сценарий насильственной борьбы за власть. Ранее Пашинян заявлял, что Россия останется стратегическим партнером Армении. Пашинян также говорил о необходимости развитий отношений с США, Евросоюзом и Китаем.
Авторадио: последние новости
Никол Пашинян назвал Россию стратегическим партнером Многотысячная колонна протестующих в Ереване вышла на центральные улицы столицы Кремль отреагировал на смену власти в Армении
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