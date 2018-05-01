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Багдасарян: РПА приняла единое решение по выборам премьера
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Багдасарян: РПА приняла единое решение по выборам премьера 

Мир24 14 минут назад
Депутаты от правящей в Армении партии определились по голосованию на выборах премьера. Однако их решение пока не озвучивается
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