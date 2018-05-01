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Пашинян оценил возможность насильственной борьбы за власть в Армении
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Пашинян оценил возможность насильственной борьбы за власть в Армении 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Лидер оппозиции, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян выступил на внеочередном заседании парламента и высказался о возможности сценария насильственной борьбы за власть в республике.
«Изначально наша политическая борьба была ненасильственной, с открытыми руками», — приводит его слова ТАСС.
«И я не представляю сценарий развития событий, который бы вывел нас из этого русла. Мы отрицали и отрицаем насилие не только в качестве формы действия, но и как контрмеру — мы не будем применять насилие, и в случае возможного насилия по отношению к нам не будем отвечать насилием на насилие», — заверил он.
По словам Пашиняна, политическая ситуация в республике сейчас такова, что «излишне» говорить о таких сценариях.
Накануне Пашинян заявил, что в случае своего избрания на пост премьера Москва останется стратегическим союзником Еревана. Он также высказался о том, каким должно быть правительство в республике.
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