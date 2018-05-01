Пашинян рассказал, как будет выстраивать отношения с Россией и ЕС, если станет премьер-министром Армении

В парламенте состоялось специальное заседание, посвящённое рассмотрению единственной кандидатуры на пост премьер-министра Армении

«После смены власти в Армении страна останется членом ЕАЭС и ОДКБ. Это исходит из логики общенародного движения. Членство Армении в ЕАЭС — это реальность, и с этой реальностью любая власть Армении должна считаться. Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создаёт для этого угроз», — заявил лидер протестного движения Никол Пашинян

Политик исключил силовой сценарий борьбы за власть и подчеркнул, что население требует изменений во внутренней жизни и социально-экономической политике, а не внешнеполитическом курсе Армении. Он предупредил, что кардинальные перемены позиции Еревана на мировой арене будут крайне опасными. Пашинян привёл пример некоторых зарубежных политиков, которые поставили свою страну перед угрозой катастрофы, пытаясь привести в соответствие существующие политические реалии к собственным субъективным представлениям.

«Мы будем углублять отношения с ЕАЭС и со странами ЕС . Будем делать всё для граждан Армении для устранения требований визового въезда в страны ЕС. Надеемся начать эти переговоры в ближайшем будущем. Соглашение с ЕС об углублении сотрудничества будет скоро ратифицировано. Дружеские отношения с США нуждаются в новом толчке, нацелены для этого предпринять шаги», — добавил Пашинян.

Накануне он провёл телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, во ходе которого стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении. Позже американский дипломат объявил о готовности Вашингтона тесно сотрудничать с новым армянским правительством для укрепления двусторонних отношений.