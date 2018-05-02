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Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти
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Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти 

Авторадио 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) поддержит оппозиционного кандидата в премьер-министры. Об этом заявил глава фракции в парламенте Ваграм Багдасарян, пишет Лента.ру. На первом голосовании по вопросу избрания нового премьер-министра единственным кандидатом был лидер оппозиции Никол Пашинян, но его поддержали только 45 депутатов, в то время как для избрания главой правительства необходимы голоса 53 парламентариев. Таким образом, Пашинян соответствует условию, выдвинутому республиканцами. Новое голосование назначено на 8 мая.
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