Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти 

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) поддержит оппозиционного кандидата в премьер-министры. Об этом заявил глава фракции в парламенте Ваграм Багдасарян, пишет Лента.ру. На первом голосовании по вопросу избрания нового премьер-министра единственным кандидатом был лидер оппозиции Никол Пашинян, но его поддержали только 45 депутатов, в то время как для избрания главой правительства необходимы голоса 53 парламентариев. Таким образом, Пашинян соответствует условию, выдвинутому республиканцами. Новое голосование назначено на 8 мая.