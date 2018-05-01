В Азербайджане обеспокоены влиянием событий в Армении на судьбу Карабаха

БАКУ , 1 мая — РИА Новости . В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана призвали созвать специальное заседание по Карабаху, по словам депутата Гудрата Гасангулиева, ситуация в Армении может перерасти в гражданскую войну.

Оппозиционный депутат, единственный кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция «Елк» (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

"Мы должны принять решение и своевременно использовать возможность освободить наши земли. Потому что ожидается, что в Армении в скором времени произойдет гражданская война. Мы должны внимательно следить за ситуацией", — приводит слова Гасангулиева агентство АПА.

Депутат также предложил в связи с происходящими в Армении событиями созвать специальное заседание Милли Меджлиса.

Спикер парламента Огтай Асадов заявил, что президент и армия Азербайджана готовы немедленно ответить на любую провокацию.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.