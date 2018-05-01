Назарбаев рассказал, о чем его спрашивал Трамп

«Президент США Дональд Трамп поинтересовался об имеющихся конфликтах Казахстана. Я ответил, что у Казахстана нет никаких конфликтов с другими странами. Тогда Трамп сказал: «Посмотрите, у Казахстана нет конфликтов, а у нас вокруг конфликты», — сказал Назарбаев.

В Казахстане 1 мая отмечают День единства народа республики. По случаю праздника глава государства обратился к соотечественникам, назвав единство «казахстанским брендом». В стране проживают около 130 этносов, и межнациональную дружбу Назарбаев всегда считал главным достижением страны. Великие государства не делятся на нации, убежден казахстанский лидер.

Президент еще раз напомнил, что благодаря уважению казахов к другим этносам в Казахстане смогли выжить и обрести вторую родину миллионы сосланных сюда. «Мы вместе выжили, встали, построили государство и развиваемся», — подчеркнул он.

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