Ещё
Президент Молдавии призвал массово отметить День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Молдавии призвал массово отметить День Победы 

ТАСС 1 час назад
КИШИНЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон на посвященной Первомаю демонстрации призвал также массово отметить День Победы.
"Это священный для нас праздник. День Победы был, есть и будет в Республике Молдова. Мы обязаны 9 мая быть вместе", — сказал президент, осудив попытки некоторых молдавских политиков принизить значение этого праздника.
Во вторник на организованную Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) первомайскую демонстрацию в Кишиневе вышли тысячи человек. Участники прошли по главным улицам города под флагами Молдавии и красными знаменами социалистов, скандируя: «Мир, труд, май!», «Молдова!», «За социальную справедливость!». Эти лозунги звучали под исполняемый оркестрами «Весенний марш», «Марш энтузиастов» и другие советские песни.
"У нас была красивая традиция собираться в этот день на парады, все мы ее прекрасно помним. В 2012 году будучи главой ПСРМ я вышел с инициативой возродить ее", — сказал журналистам Додон, который встретил участников парада на главной площади Кишинева. По его словам, в этом году на парад собралось гораздо больше людей.
В годы Второй мировой войны около 400 тыс. уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в республике осталось около 1,5 тыс. ветеранов. Традиционно сотни тысяч граждан в Кишиневе отмечают 9 мая День Победы, они проходят маршем по улицам города к могилам павших. В столице этот марш возглавляет президент страны.
ТАСС: последние новости
Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении В Совфеде заявили, что все фракции парламента Армении хотят сохранить отношения с Россией Минобороны Армении осудило примкнувших к демонстрациям военных
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку128
Будущий премьер Армении высказался о России47
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе41
«Мы сделали это за русских»48
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной21
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение