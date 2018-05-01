Президент Молдавии призвал массово отметить День Победы

"Это священный для нас праздник. День Победы был, есть и будет в Республике Молдова. Мы обязаны 9 мая быть вместе", — сказал президент, осудив попытки некоторых молдавских политиков принизить значение этого праздника.

Во вторник на организованную Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) первомайскую демонстрацию в Кишиневе вышли тысячи человек. Участники прошли по главным улицам города под флагами Молдавии и красными знаменами социалистов, скандируя: «Мир, труд, май!», «Молдова!», «За социальную справедливость!». Эти лозунги звучали под исполняемый оркестрами «Весенний марш», «Марш энтузиастов» и другие советские песни.

"У нас была красивая традиция собираться в этот день на парады, все мы ее прекрасно помним. В 2012 году будучи главой ПСРМ я вышел с инициативой возродить ее", — сказал журналистам Додон, который встретил участников парада на главной площади Кишинева. По его словам, в этом году на парад собралось гораздо больше людей.

В годы Второй мировой войны около 400 тыс. уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в республике осталось около 1,5 тыс. ветеранов. Традиционно сотни тысяч граждан в Кишиневе отмечают 9 мая День Победы, они проходят маршем по улицам города к могилам павших. В столице этот марш возглавляет президент страны.