Президент Армении призвал все политические силы соблюдать закон

"В этот решающий момент я призываю всех, депутатов парламента, политические силы, весь государственный строй, различные слои нашего общества, молодых людей проявить высокую гражданскую ответственность и совесть, оставаться в рамках закона и конституции в интересах нашего государства и народа", — говорится в заявлении главы государства.