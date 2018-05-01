Президент Армении призвал все политические силы соблюдать закон 

ЕРЕВАН, 1 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян во вторник призвал все политические силы соблюдать закон. Об том говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
"В этот решающий момент я призываю всех, депутатов парламента, политические силы, весь государственный строй, различные слои нашего общества, молодых людей проявить высокую гражданскую ответственность и совесть, оставаться в рамках закона и конституции в интересах нашего государства и народа", — говорится в заявлении главы государства.
В эти минуты в парламенте проходит специальное заседание для избрания премьер-министра страны. Никол Пашинян — лидер протестного движения — единственный кандидат на этот пост, ему все еще не хватает шести голосов для обеспечения простого большинства на выборах. Республиканская партия (58 из 105 мест в парламенте) пока не озвучила своих планов касательно предстоящего голосования.