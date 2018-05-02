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ЕС призвал Армению решить политический конфликт без конфронтаций
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ЕС призвал Армению решить политический конфликт без конфронтаций 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Европейский союз (ЕС) призывает стороны политического конфликта, в том числе правоохранительные органы и участников оппозиции, проявлять сдержанность, передает РИА «Новости» заявление европейской внешнеполитической службы.
"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и те, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это имело место в последние дни", — сообщается в заявлении.
Ранее стало известно, что парламент Армении не смог избрать премьер-министра. После этого лидер оппозиции Пашинян объявил тотальную забастовку в стране. Позже партия Пашиняна объявила, что его вновь выдвинут на пост премьера.
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