ЕС призвал Армению решить политический конфликт без конфронтаций

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и те, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это имело место в последние дни", — сообщается в заявлении.