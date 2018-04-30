Шармазанов: Для республиканцев нет другой любви, кроме Армении. ЭКСКЛЮЗИВ

— Эдуард Овсепович, здравствуйте. 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку. Как вы считаете, что этому предшествовало? Для вас, как однопартийца, это было неожиданным шагом или предсказуемо?

Э. Ш. : В политике вообще-то неожиданностей не бывает и, как говорил Бисмарк, политика — это искусство возможного. Если смотреть глобально, не должно быть для политиков вещей, которых не может быть. И развития, которого не может быть. Этому предшествовали митинги и оппозиции, и гражданского общества. И для нас, как для партии, которая неоднократно заявляла, что целью являются не сильные потрясения, а сильная Армения, великая Армения. Поэтому мы, поговорив с нашим премьер-министром Сержем Азатовичем Саргсяном, не пошли на дестабилизацию ситуации. Для страны, у которой есть очень много вызовов, и первый из вызовов — это угроза войны, угроза безопасности, я думаю, что это был в 'тот момент исключительно важный шаг политика, для которого стабильность Армении превыше всего.

— Многие эксперты считают решение об отставке Сержа Саргсяна мудрым. На тот момент, на момент отставки, каков был расклад, какие были варианты у Сержа Саргсяна?

Э. Ш. : Я думаю, что и эксперты, и журналисты, и политики, политологи понимают, что конституция Армении, законодательство Армении дают руководству решать проблемы силовыми методами — не антизаконными, а законными силовыми методами. Но Серж Саргсян не пошел на этот шаг. Не пошел на этот шаг, чтобы не дестабилизировать ситуацию в нашей республике. Я тоже думаю, что это было мудрым решением, поэтому надеюсь, что последующие поколения оценят этот шаг.

Э. Ш. : Что Республиканская партия не будет бойкотировать выборы премьер-министра.

— А что означает не бойкотировать выборы?

Э. Ш. : Если представители Республиканской партии, которая имеет большинство в парламенте, не придут в этот день и не будут голосовать, то не будет кворума и не может быть избран премьер-министр. Ваграм Багдасарян от имени нашей партии сказал, что партия не намерена бойкотировать, то есть мы будем 1 мая в парламенте.

— А как распределяться ваши голоса?

Э. Ш. : До 1 мая есть время. Мы решим, и как будет правильно для государственных интересов, так и поступим. Для нас государственные интересы превыше всего. Сейчас не время для личных интересов, не время выяснять межличностные отношения. Я как выце-спикер парламента Армении и с парламентской трибуны, и здесь неоднократно говорил, что для нас государственные интересы превыше всего. Государственные интересы бывают не только у власти, но и у оппозиции. Так что мы 1 мая поступим так, как нужно нашему народу и нашему государству.

— Какое будущее для Республиканской партии вы видите?

Э. Ш. : Я уверен, что Республиканская партия будет продолжать свое существование, но не готов ответить, в каком формате — активной власти или оппозиции. Я как политический деятель свое будущее вижу в Республиканской партии, это не долежит сомнению. И очень много политиков, мои друзья, однопартийцы и соратники видят будущее именно в нашей партии, ничего не произошло, жизнь приходит и уходит, и сегодня власть завтра может быть оппозицией. Как говорил Франклин Рузвельт : «Не идите в политику, если у вас кожа потоньше, чем у носорога». Все бывает. Политика — это не только победы, но и поражения. Это не только удачи. Я не вижу в этом никаких проблем. Республиканская партия будет делать все возможное для процветания Армении и внесет свою лепту в усиление армянской государственности. Для нас важнее всего безопасность республики, благополучие народа и стабильность. Наша первая любовь — это Армения, и для нас другой любви нет. Это наша республика, наша родина.

— А какое будущее вы видите для Армении?