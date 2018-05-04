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РПА передумала насчет Пашиняна
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РПА передумала насчет Пашиняна 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Правящая Республиканская партия Армении подтвердила поддержку оппозиционера Никола Пашиняна на предстоящих выборах премьера. Об этом заявил глава парламентской фракции Ваграм Багдасарян. Он подчеркнул, что «решение будет единым, и мы 8 мая изберем нового премьера».
"Мы будем содействовать этому. Без голосования депутатов нашей фракции новый премьер не может быть избран", — сказал Багдасарян.
Ранее республиканцы заявили, что на выборах в парламенте не будут выдвигать своего кандидата, а поддержат человека, которого выдвинет одна треть депутатов. Оппозиционные фракции парламента «Дашнакцутюн», «Царукян» и «Елк» заявили, что намерены поддержать «кандидата от народа» Пашиняна.
В секретариат Национального собрания Армении представлен документ с 41 подписью депутатов о выдвижении Пашиняна на пост премьера республики. Для избрания премьером кандидату необходимо получить 53 голоса, сообщает "Интерфакс".
1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. В стране началась транспортная блокада.
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