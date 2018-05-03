Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьер-министры Армении

По словам депутата от оппозиционного блока «Елк» Арарата Мирзояна, кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута в ближайшее время.

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян собрал подписи одной трети депутатов парламента. Этого достаточно для выдвижения его кандидатуры в премьер-министры Армении. Об этом заявил журналистам депутат от оппозиционного блока «Елк» Арарат Мирзоян.

По его словам, кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута в ближайшие два дня.

«Мы смогли собрать подписи одной трети депутатов парламента. Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра», — отметил Мирзоян.

На данный момент под документом поставили подписи большинство депутатов блока «Царукян», а также представители фракций «Дашнакцутюн» и «Елк».

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) проголосует за кандидата в премьер-министры 8 мая.

Напомним, 1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Тогда он набрал 45 голосов законодателей из необходимых 53-х. После этого лидер оппозиции призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения.