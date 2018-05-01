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В Казахстане отмечают праздник единства народа
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В Казахстане отмечают праздник единства народа 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
АЛМА-АТА, 1 мая — РИА Новости. День единства народа отмечают во вторник в Казахстане.
В 1995 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. Этот праздник имеет статус государственного и является выходным днем.
Праздник символизирует духовное единство народа Казахстана, многообразие культур республики. Основной идеей Дня единства является укрепление стабильности и межэтнического согласия.
В этот день во всех городах Казахстана пройдут праздничные мероприятия — концерты, народные гуляния, фестивали детского творчества, спортивные состязания. Кроме того, тематические выставки, спектакли и концерты, посвященные празднику единения и дружбы, пройдут в эти дни в библиотеках, музеях, театрах и других учреждениях культуры страны.
Выступая 28 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК), Назарбаев подчеркнул, что единство народа республики «было, есть и будет главным условием обновленного Казахстана».
"Я благодарен нашему народу, нам досталось самое многоэтническое население. Было доброе понимание и всегда вы поддерживали меня, политику, которую я провожу, политику государства, направленную на это единство, на то благополучие в каждой семье, в каждом доме. Я искренне благодарен. Желаю вам здоровья, благополучия, мирного неба, добра и благополучия каждой семье, каждому дому", — отметил казахстанский лидер, обращаясь к членам АНК, объединяющей представителей более 130 национальностей, проживающих в стране.
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