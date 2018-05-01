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Назарбаев поздравил соотечественников с Днем единства народа страны
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Назарбаев поздравил соотечественников с Днем единства народа страны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 1 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил граждан республики с Днем единства народа страны, который отмечается 1 мая, сообщила пресс-служба главы государства.
"Это поистине общенародное торжество является ярким символом нашего патриотизма, любви и преданности родной земле. Благодаря единству и согласию мы достигли больших успехов в построении независимого государства, заслужив высокий авторитет и признание в мире", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.
По мнению Назарбаева, осознание казахстанцами всей важности единства и согласия является главным фактором гармоничного и устойчивого развития страны.
"Только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего большого общего дома — Республики Казахстан. Эти ключевые ценности определяют мировоззрение нашего общества и служат ясным ориентиром в его дальнейшей консолидации и сплочении", — подчеркнул президент.
Он также выразил уверенность в том, что «происходящее масштабное обновление всех сфер жизни государства будет способствовать укреплению нашего единства и стабильности на пути новых свершений и побед». В заключение казахстанский лидер пожелал соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
В 1995 году Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. Этот праздник имеет статус государственного и является выходным днем. Праздник символизирует духовное единство народа Казахстана, многообразие культур республики. Основной идеей Дня единства является укрепление стабильности и межэтнического согласия.
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