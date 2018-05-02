Новосибирцы с песнями отправили первый самолёт в Минск 

Авиакомпания S7 запустила прямой рейс из Новосибирска в Минск — со 2 мая самолёты в столицу Белоруссии будут летать раз в неделю по средам.
5-часовые полёты будут совершаться на самолётах Airbus A320. Самый дешёвый билет на следующий рейс 9 мая по тарифу «Эконом Базовый» стоит сегодня 10751 рублей, самый дорогой — 51636 рублей по тарифу «Бизнес Гибкий».
Первый полёт в Минск в новосибирском аэропорту «Толмачёво» отметили с белорусскими песнями и тортом.
Авиакомпания поздравила самого маленького пассажира нового рейса — Роману Глобусу всего 2,5 года. Мальчик получил подарок от S7.
С 2012 по 2014 год прямые перелёты из Новосибирска в Минск совершала белорусская авиакомпания «Белавиа», но затем рейс закрыли как нерентабельный. О его возобновлении власти Новосибирской области объявили в сентябре прошлого года, а уже в декабре авиакомпания S7 начала продажи билетов.