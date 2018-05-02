Новосибирцы с песнями отправили первый самолёт в Минск

5-часовые полёты будут совершаться на самолётах Airbus A320. Самый дешёвый билет на следующий рейс 9 мая по тарифу «Эконом Базовый» стоит сегодня 10751 рублей, самый дорогой — 51636 рублей по тарифу «Бизнес Гибкий».

Первый полёт в Минск в новосибирском аэропорту «Толмачёво» отметили с белорусскими песнями и тортом.

Авиакомпания поздравила самого маленького пассажира нового рейса — Роману Глобусу всего 2,5 года. Мальчик получил подарок от S7.