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Пашинян намерен сформировать в Армении правительство согласия
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Пашинян намерен сформировать в Армении правительство согласия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что стремится сформировать «правительство согласия». Об этом сообщает РИА «Новости».
"Состав правительства будет сформирован исходя из картины голосования (на выборах премьер-министра) на основе политических консультаций. Наше стремление — сформировать правительство согласия", — сказал Пашинян.
Ранее Пашинян рассказал о телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом.
30 апреля Пашинян официально стал кандидатом в премьеры Армении. Он призвал своих сторонников на время прекратить акции гражданского неповиновения.
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