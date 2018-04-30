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В правящей партии обвинили соратников Пашиняна в разжигании антироссийских настроений
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В правящей партии обвинили соратников Пашиняна в разжигании антироссийских настроений 

ТАСС 20 минут назад
ЕРЕВАН, 30 апреля. /ТАСС/. Некоторые соратники лидера оппозиции и кандидата в премьер-министры Армении Никола Пашиняна распространяют антироссийские настроения. Об этом на встрече парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) с кандидатом заявил глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям, депутат Армен Ашотян.
"Некоторые ваши соратники открыто распространяют антироссийские настроения в нашей стране. Но вы заявляете, что не будете инициировать выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ. Разве эта позиция не противоречит заявлениям ваших сторонников?" — спросил депутат Пашиняна.
Кандидат в премьеры ответил, что «сейчас в Армении другие политические реалии», а сам он «не замечал антироссийских настроений у своих соратников». «Я повторяю, что у нашего движения не было геополитического контекста», — отметил кандидат в премьеры.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. 25 апреля распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн».
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