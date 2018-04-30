Пашинян официально выдвинут на пост премьера

«Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня «Елк» проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей РПА», — сказал Мирзоян, передает РИА «Новости».

Депутат также добавил, что все парламентарии, которых беспокоит судьба Армении, будут голосовать за Пашиняна.

В воскресенье сообщалось, что фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) не станет мешать выборам премьера страны, даже если три остальные фракции представят одного кандидата.

Единственным кандидатом в премьеры сейчас остается Пашинян, которого поддерживают оппозиционные фракции парламента Армении.

Ему нужно набрать 53 голоса из 105. Для избрания нужно, чтобы хотя бы шесть из 58 депутатов от правящей РПА проголосовали за него.