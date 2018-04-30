Шармазанов рассказал, почему РПА не выдвинула кандидата в премьеры (ЭКСКЛЮЗИВ)

«Сегодня у нас в Армении совсем другая политическая ситуация. И власти Армении, политические силы Армении должны быть адекватными ситуации. Мы приняли адекватное решение. Республиканская партия делает этот шаг для того, чтобы у нас в Армении не было дестабилизации ситуации. Я желаю нашему народу процветания, благополучия, безопасности», — сказал Шармазанов.

По словам вице-спикера парламента, они не пошли на обострение ситуации и выбрали путь мирного диалога. «У нас были варианты, но мы не пошли на дестабилизацию ситуации. Мы не пошли на то, чтобы народ разделился на республиканцев и антиреспубликанцев. Они для нас важные фигуры», — сказал он.

Политический кризис в Армении разразился 13 апреля, после того как правящая Республиканская партия выдвинула бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Согласно новой конституции, председатель правительства фактически становится главой государства.

Массовые протесты вынудили Саргсяна уйти в отставку. После этого в парламенте распалась правящая коалиция — из нее вышла партия «Дашнакцутюн».

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