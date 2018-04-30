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Пашинян: Армения продолжит сотрудничать с Россией
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Пашинян: Армения продолжит сотрудничать с Россией 

Мир24 2 часа назад
Армения будет и дальше сотрудничать с Россией, заявил лидер протестного движения в республике Никол Пашинян на встрече с представителями Госдумы, сообщает «МИР 24».
«Мы обсудили несколько вопросов с российскими представителями Организации Договора о коллективной безопасностии и ЕАЭС. С нашей стороны никаких изменений не произойдет. Мы намерены и дальше развивать отношения по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности и защиты интересов армянского народа», — сказал глава партии «Гражданский договор», депутат Национального Собрания Армении.
В понедельник, как ожидается, Пашинян встретится с представителями всех парламентских фракций в качестве народного кандидата в премьер-министры, чтобы обсудить предстоящие выборы.
Ранее вице-спикер парламента страны Эдуард Шармазанов в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» заявил, что правящая Республиканская партия не намерена бойкотировать выборы премьера. «Если члены нашей фракции не пойдут в этот день в парламент и не проголосуют, то кворума не будет, а, следовательно, премьер-министра избрать не получится. Ваграм Багдасарян от нашей партии сказал, что мы не намерены бойкотировать выборы, поэтому 1 мая мы будем в парламенте. До этого времени мы подумаем и решим, как правильно проголосовать, исходя из государственных интересов. Государственные интересы для нас превыше всего», — подчеркнул Шармазанов.
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