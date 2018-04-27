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Карапетян: Пашинян хочет монополизировать политическое поле Армении
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Карапетян: Пашинян хочет монополизировать политическое поле Армении 

РИА Новости 27 апреля 2018
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Максималистская позиция лидера оппозиции Армении Никола Пашиняна является попыткой монополизации политического поля, считает врио премьера республики Карен Карапетян.
Накануне Пашинян заявил, что приглашает в пятницу на переговоры врио премьера о повестке, предложенной оппозицией. Карапетян заявил, что на таких условиях вести диалог не будет.
"Заявления (Пашиняна) о том, что «во время переговоров должна быть только моя повестка, премьер должен быть только я, и никто другой» — является монополией на политическом поле, а мы говорим о демократии, плюрализме, необходимости выслушивать друг друга, терпимости, парламентаризме", — заявил Карапетян.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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