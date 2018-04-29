Президент Армении назвал «коренные интересы» республики

Для нас евразийское пространство — дружеское пространство. Это дружеские страны, братские. Это не только дружба, но и огромный рынок для Армении

— Армен Саркисян.

По словам президента, республика принимает участие в евразийском пространстве по своей инициативе, «а не потому, что ее кто-то куда-то толкает». Так Саркисян ответил на вопрос о возможных изменениях вектора внешней политики в стране на фоне происходящих событий.