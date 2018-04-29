Президент Армении назвал «коренные интересы» республики 

Президент Армении Армен Саркисян назвал членство страны в (ЕАЭС) «коренным интересом» страны. Об этом он заявил интервью телеканалу «Беларусь‐1».
Для нас евразийское пространство — дружеское пространство. Это дружеские страны, братские. Это не только дружба, но и огромный рынок для Армении
— Армен Саркисян.
По словам президента, республика принимает участие в евразийском пространстве по своей инициативе, «а не потому, что ее кто-то куда-то толкает». Так Саркисян ответил на вопрос о возможных изменениях вектора внешней политики в стране на фоне происходящих событий.
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян сказал депутатам Госдумы РФ, что сложившаяся ситуация в Армении угроз для отношений между Россией и Арменией не представляет. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян накануне заявил о готовности стать премьером Армении, если народ «возложит на него ответственность». По словам Пашиняна, он имеет поддержку 90% избирателей.