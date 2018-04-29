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Байкеры из России приняли участие в открытии мотосезона стран СНГ в Белоруссии
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Байкеры из России приняли участие в открытии мотосезона стран СНГ в Белоруссии 

RT на русском 2 часа назад
В Минске прошло открытие мотосезона H. O. G. Spring Challenge. В пробеге приняли участие сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко, директор клуба Iron Birds Артём Чайка и тысячи байкеров из стран СНГ, в том числе из России.
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