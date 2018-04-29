Выборы нового премьера Армении назначили на 1 мая 

Выборы нового председателя правительства Армении состоятся в парламенте 1 мая. Об этом объявил спикер Национального собрания республики Ара Баблоян. Для этого парламент соберётся на специальное заседание, передает НСН.
Серж Саргсян, дважды занимавший пост президент Армении, был избран премьер-министром 17 апреля, несмотря на массовые акции протеста. Оппозиция обвинила его в неэффективности управления страной. 23 апреля Саргсян принял решение уйти отставку, чтобы успокоить общественную обстановку. Сейчас временно исполняет обязанности главы правительства первый вице-премьер Карен Карапетян.
На этот пост также претендует лидер оппозиции, депутат парламента от блока «Елк» Никол Пашинян. В четверг, 26 апреля его сторонники возобновили массовые акции в Ереване.