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Выборы нового премьера Армении назначили на 1 мая
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Выборы нового премьера Армении назначили на 1 мая 

Газета.Ru 49 минут назад
Выборы нового председателя правительства Армении состоятся в парламенте 1 мая. Об этом объявил спикер Национального собрания республики Ара Баблоян. Для этого парламент соберётся на специальное заседание, передает НСН.
Серж Саргсян, дважды занимавший пост президент Армении, был избран премьер-министром 17 апреля, несмотря на массовые акции протеста. Оппозиция обвинила его в неэффективности управления страной. 23 апреля Саргсян принял решение уйти отставку, чтобы успокоить общественную обстановку. Сейчас временно исполняет обязанности главы правительства первый вице-премьер Карен Карапетян.
На этот пост также претендует лидер оппозиции, депутат парламента от блока «Елк» Никол Пашинян. В четверг, 26 апреля его сторонники возобновили массовые акции в Ереване.
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