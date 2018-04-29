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Политолог рассказал о причинах кризиса в Армении
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Политолог рассказал о причинах кризиса в Армении 

Газета.Ru 37 минут назад
Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что политический кризис в Армении, в первую очередь, связан с геополитикой, хотя само протестное движение возникло на фоне серьезных экономических проблемам в республики, передает НСН.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства. 23 апреля Саргсян подал в отставку. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
"Данный процесс связан с тем, что людям надоело бедно жить, они не видят перспектив. Однако, к сожалению, для маленькой, но гордой Армении это связано не столько с Сержем Саргсяном или Республиканской партией, а с геополитическими проблемами.
Поэтому здесь также прослеживается прямая связь с Россией, США, Францией, а также не такими доброжелательными армянскими соседями (Азербайджаном и Турцией). Люди устали от нерешённости конфликта с ними. Поэтому не стоит надеяться, что Никол Пашинян руками разведёт эти проблемы, тем более, порушив Конституцию", — сказал эксперт.
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