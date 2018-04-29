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Узбекистан передал Афганистану первую партию реанимобилей
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Узбекистан передал Афганистану первую партию реанимобилей 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Ташкент, 29 апреля /Синьхуа/ — Компания Uzsanoatexport совместно с узбекско-афганским торговым домом Uz Af Trading Сompany накануне передала первую партию из 12 автомобилей скорой медпомощи для министерства здравоохранения Афганистана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана.
Поставка осуществлена согласно достигнутым договоренностям в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Ташкент в декабре прошлого года.
Узбекистан в 2018 году должен поставить в Афганистан 121 автомобиль на сумму более 5,7 млн долларов. —0—
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