Узбекистан передал Афганистану первую партию реанимобилей 

Ташкент, 29 апреля /Синьхуа/ — Компания Uzsanoatexport совместно с узбекско-афганским торговым домом Uz Af Trading Сompany накануне передала первую партию из 12 автомобилей скорой медпомощи для министерства здравоохранения Афганистана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана.
Поставка осуществлена согласно достигнутым договоренностям в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Ташкент в декабре прошлого года.
Узбекистан в 2018 году должен поставить в Афганистан 121 автомобиль на сумму более 5,7 млн долларов. —0—